Seit Mitte März haben Immobilienaktien teils ein Viertel an Wert verloren. Manche Analysten haben ihre Prognosen deutlich korrigiert, viele bleiben aber optimistisch.

Das Unternehmen versucht, sich von einem Teil seiner Immobilien zu trennen, um die Schulden zu senken. (Foto: IMAGO/Ina Fassbender) Vonovia-Zentrale in Bochum

Düsseldorf Eigentlich hätte Mitte März Ruhe bei den Immobilienaktien einkehren sollen. Mit Vonovia legte der größte Wohnimmobilienkonzern Europas seine Zahlen vor und kürzte die Dividende nur um die Hälfte, während die Konkurrenz komplett auf eine Ausschüttung verzichtet, um die Bilanz zu stabilisieren.

Wenngleich viele Punkte in den Zahlen laut DZ Bank negativ klingen, „ist unsere Kernbotschaft, dass der Kurs viel Schlimmeres vorweggenommen haben sollte“. Auch Vonovia-Finanzchef Philip Grosse sah das so: „Unser Kurs preist einen Bewertungsabschlag unserer Immobilien von 30 Prozent ein, das sehe ich in keiner Weise von unseren Fundamentaldaten gedeckt.“

