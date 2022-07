 Anlagestrategie: Wie Investoren am Trend zu Wärmepumpen verdienen können

Ein Bündnis aus Politik, Verbänden und Branchenunternehmen plant nicht weniger als den Totalumbau im Heizungskeller. Was Wärmepumpen Anlegern bieten.

Wärmepumpen sollen Gasheizungen mittelfristig ablösen. (Foto: IMAGO/Westend61) Neubau in Baden-Württemberg

Nun kommen also Wärmepumpen in Mode: Nach dem Willen der Bundesregierung soll ab 2024 jede neu eingebaute Heizung auf Basis von mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Wärmepumpen sollen Gasheizungen als dominierende Wärmequelle in deutschen Haushalten ablösen. Solche Trends sind auch interessant für Anleger.

Die Analysten vom Researchhaus Markets and Markets erwarten, dass der Umsatz am Wärmepumpenmarkt weltweit von 53,2 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr bis 2026 auf 83,5 Milliarden US-Dollar zulegen wird.

Am Umbruch im Wärmemarkt können Anleger allerdings nicht so ohne Weiteres teilhaben. Denn reinrassige Wärmepumpen-Aktien gibt es nicht. Und die Heizungsbauer mit Sitz in Deutschland, die auch Wärmepumpen fertigen, sind wie Vaillant und Viessmann in Familienbesitz oder gehören wie Buderus und Junckers inzwischen zum nicht börsennotierten Bosch-Konzern.

