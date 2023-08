 Anschlussfinanzierung Immobilie: Wie Sie die monatliche Belastung reduzieren

Wer in den kommenden Jahren seinen Baukredit verlängern muss, trifft auf deutlich höhere Zinsen als bei der vorigen Finanzierung. Welche Optionen Betroffene nun haben.

Wer vor zehn Jahren ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat, muss sich nun um die Anschlussfinanzierung kümmern. (Foto: mauritius images) Neubauten in München

München, Frankfurt Wie teuer wird es, wenn ich meinen Kredit verlängern muss, aber die Zinsen deutlich höher sind? Eine unangenehme Frage, die sich vor allem Menschen stellen, die in den Jahren 2014 und 2015 eine Immobilie gekauft haben und es – wie hierzulande üblich – über einen Kredit mit zehn Jahren Zinsbindung finanziert haben.

Im Jahr 2014 lag der durchschnittliche Zins für einen Immobilienkredit bei 2,2 bis 2,7 Prozent, ein Jahr später bei 1,3 bis 1,7 Prozent. Heute zahlen Kreditnehmer teils mehr als das Doppelte oder Dreifache.

Sebastian Eraghi, Deutschlandchef des Schweizer Maklers Neho, rechnet damit, dass manche Eigentümer wegen der deutlich höheren Kosten einer Anschlussfinanzierung ihre Immobilie nicht mehr halten können. So weit geht Max Herbst von der FMH-Finanzberatung nicht, aber er sagt: „Wovon sich etliche Eigentümer wohl verabschieden müssen, ist die Idee, bis zur Rente schuldenfrei zu sein.“ Was sollten Betroffene also tun? Das Handelsblatt hat nachgerechnet.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen