Baubranche China Immobilienentwickler China Evergrande halbiert Verlust im ersten Halbjahr

Der kurze Boom in der Branche zu Beginn des Jahres reduziert im Ergebnis den Milliardenverlust. Ab Montag werden die Aktien des Konzerns wieder in Hongkong gehandelt.

China Evergrande ist das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen weltweit. (Foto: Reuters) Im Hintergrund die Zentrale von China Evergrande in Shenzhen

Hongkong Der hoch verschuldete chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat dank höherer Einnahmen den Verlust in der ersten Jahreshälfte in etwa halbiert. Von Januar bis Juni betrage das Minus 33 Milliarden Yuan (rund 4,2 Milliarden Euro) nach 66,4 Milliarden Yuan ein Jahr zuvor, teilte China Evergrande am Sonntag mit.

Der Umsatz sei in dem Zeitraum um 44 Prozent auf 128,2 Milliarden Yuan gestiegen. Der kurze Boom am Immobilienmarkt zu Beginn des Jahres sei erfolgreich genutzt worden.

China Evergrande, das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen weltweit, geriet vor zwei Jahren in Schieflage, nachdem die Immobilienblase in China geplatzt war, konnte einen ungeordneten Zusammenbruch bisher aber vermeiden. Mitte August beantragte es im Zuge seiner Sanierung Gläubigerschutz in den USA.

