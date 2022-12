Baubranche Erneuter Dämpfer für US-Immobilienmarkt - Weniger Wohnbaubeginne

Die Anzahl neuer Bauprojekte in den USA ist 2022 um 0,5 Prozent gesunken. Zinserhöhungen und steigende Materialkosten machen der Branche zu schaffen.

Die Zahl der neu begonnenen Projekte fiel hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 0,5 Prozent auf 1,427 Millionen, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. (Foto: dpa) Immobilienbüro In New York

Washington

Das Wohnungsbaugeschäft in den USA hat im November wegen steigender Zinsen an Fahrt verloren. Die Zahl der neu begonnenen Projekte fiel hochgerechnet auf das gesamte Jahr um 0,5 Prozent auf 1,427 Millionen, wie das Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Im Oktober war es sogar um 2,1 Prozent auf 1,434 Millionen nach unten gegangen. Die Zahl der Baugenehmigungen als Indikator für das künftige Baugeschehen brach zugleich ein, und zwar um 11,2 Prozent auf annualisiert 1,342 Millionen.

Der Baubranche macht zu schaffen, dass mit den Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed auch die Hypothekenkredite teurer werden. Die kräftig gestiegenen Preise für Holz und Baumaterialien sorgen für zusätzlichen Kostendruck für Häuslerbauer.

