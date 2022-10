Baufinanzierung Bauzinsen steigen auf vier Prozent – höchster Stand seit 2011

Die Finanzierungskonditionen für Immobilien verschlechtern sich immer weiter. Alleine in den vergangenen vier Wochen erhöhten sich die Zinsen um mehr als 0,6 Prozentpunkte.

Die Finanzierungsbedingungen für ein Eigenheim haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert. (Foto: dpa) Einfamilienhäuser im Bau

Düsseldorf Es ist eine extremer Anstieg in kurzer Zeit: Ende vergangener Woche sind die Bauzinsen für Kredite mit 10-jähriger Zinsbindung laut FMH Finanzberatung auf vier Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 2011 und eine Vervierfachung seit Jahresanfang. Alleine seit Mitte September sind die Zinsen um mehr als 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Mitte August lag der Zins nach einem starken Anstieg im Frühjahr zwischenzeitlich wieder bei 2,68 Prozent.

Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei Interhyp, sieht das Ende des Anstiegs noch nicht erreicht: „Dass die Zinsen zeitnah wieder spürbar sinken werden, ist unwahrscheinlich.“ An der gesamtwirtschaftlichen Gemengelage aus gestiegener Inflation, gestraffter Geldpolitik der EZB und hohen Renditen für deutsche Staatsanleihen werde sich in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich nichts ändern. „Deshalb erwarten wir weiterhin moderat steigende Zinsen“, so Mohr.

