 Baufinanzierung: Diese Fehler sollten Sie bei Ihrem Kredit vermeiden

Baugeld ist teuer und die Immobilienpreise in einigen Regionen ziehen wieder an. Wer jetzt finanziert, kann viel falsch machen. Wo die Tücken lauern.

Bauen ist so teuer wie lange nicht mehr. (Foto: Ingo Bartussek - stock.adobe.com) Baustelle Eigenheim

München Wer heute einen Baukredit abschließt, zahlt Zinsen, die gut dreieinhalbmal so hoch sind wie noch vor im Frühjahr 2022. „Ein weiterer, wenn auch leichter Anstieg ist aufgrund der Ankündigungen der EZB eher wahrscheinlich“, sagt Günther Vornholz, der an der Bochumer EBZ Business School Immobilienökonomie lehrt.

Dass Kredite mit zehn Jahren Zinsbindung binnen zehn Monaten so schnell teurer wurden, ist bislang einmalig. Da wirken die Zinssprünge der 1990er-Jahre, als die durchschnittlichen Baugeldzinsen jeweils um zwei Prozentpunkte teurer wurden, wie kleine Hopser.

Zwischenzeitlich schien es zumindest so, dass die gestiegenen Zinsen von sinkenden Hauspreisen abgefedert würden. Vor allem Objekte mit niedriger Energieeffizienzklasse wurden merklich günstiger. Doch da viele Neubauprojekte gestoppt wurden, bleibt das Angebot gering, was die Preise laut Immoscout24 wieder stabilisiert. Wer in dieser Situation eine Immobilie finanzieren will, muss viele Dinge beachten. Das Handelsblatt hilft, die größten Fehler beim Kredit zu vermeiden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen