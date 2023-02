Baukosten Immobilien-Investor Patrizia macht weniger Gewinn

Steigende Zinsen und anziehende Inflation: Der Profit des Bauinvestors Patrizia schrumpft.

Patrizias Anteilseigner sollen für 2022 eine leicht gestiegene Dividende von 33 (Vorjahr: 32) Cent je Aktie erhalten. (Foto: dpa) Immobilienwirtschaft

Düsseldorf Der Immobilien-Investor Patrizia hat wegen der Krise am Immobilienmarkt im vergangenen Jahr weniger verdient. Das Augsburger Unternehmen verzeichnete 2022 ein um knapp 40 Prozent geschrumpftes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 78,9 Millionen Euro, wie es am Montag mitteilte.

Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) stieg dagegen deutlich um über 20 Prozent auf 59,1 Milliarden Euro an – unter anderem auch deshalb, weil Patrizia den Zukauf Whitehelm Capital in die Bücher nahm.

Die Anteilseigner sollen für 2022 nun eine leicht gestiegene Dividende von 33 (Vorjahr: 32) Cent je Aktie erhalten. Im laufenden Jahr will Patrizia einen operativen Ertrag (Ebitda) zwischen 50 und 90 Millionen Euro erreichen, das verwaltete Vermögen und die laufenden Verwaltungsgebühren sollen wachsen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen