Bauzinsen Auf Immobilienkäufer kommen noch höhere Kreditzinsen zu

Die Kosten für Hypothekendarlehen haben sich zuletzt deutlich erhöht. Eine Entspannung ist laut Experten zunächst nicht zu erwarten.

Bauen wird teurer. (Foto: dpa) Bau eines Einfamilienhauses in Niedersachsen

Frankfurt Immobilienkäufer müssen sich in Deutschland auf noch höhere Kreditzinsen einstellen. Nach der Zinsentscheidung in den USA gehen Experten von einem weiteren Plus bei den Hypothekenzinsen in Deutschland aus.

„Wir erwarten weitere Zinssteigerungen und halten im Jahresverlauf drei Prozent für zehnjährige Darlehen für realistisch“, sagte Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Immobilienfinanzierer Interhyp, am Donnerstag. Derzeit liegen die Zinsen laut Interhyp für zehnjährige Darlehen bei rund 2,6 Prozent.

Obwohl die Bauzinsen zuletzt binnen kurzer Zeit bereits kräftig geklettert sind, können Kreditnehmer also nicht mit einer Entspannung bei den Aufschlägen rechnen, die sich bei den Raten für Darlehen bereits jetzt deutlich bemerkbar machen. In der Spitze seien die monatlichen Kosten heute schon um 1010 Euro höher als noch am Jahresanfang, rechnet die Immobilienplattform Immowelt vor.

