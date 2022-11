 Bauzinsen: So stark könnten die Immobilienpreise noch fallen

So stark könnten die Immobilienpreise noch fallen

Nach Jahren des Booms sinken die Immobilienpreise fast überall in Deutschland. Wann wird der Boden erreicht sein? Und was heißt das für Käufer und Verkäufer? Was Experten sagen.

29.11.2022 - 11:23 Uhr