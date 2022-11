 Bauzinsen: Worauf Immobilienkäufer bei der Baufinanzierung achten müssen

Nach einem deutlichen Anstieg sind bei den Hypothekenzinsen im November erstmals wieder Zinssätze unter drei Prozent möglich. Experten warnen aber vor Euphorie.

Infolge der aktuellen Entwicklung der Bauzinsen registrieren die Bausparkassen derzeit erhöhten Beratungsbedarf. (Foto: imago images / photothek) Baukräne in Berlin

Frankfurt In einem rasanten Tempo sind die Bauzinsen in diesem Jahr von weniger als einem Prozent bis in der Spitze auf über vier Prozent gestiegen. Doch nun hat sich die Kurve überraschend wieder nach unten geneigt.

Nach aktuellen Daten des Vergleichsportals Check24 sind im November bei einzelnen Banken wieder Zinssätze unterhalb der Drei-Prozent-Marke möglich.

Wer eine Baufinanzierung in Höhe von 300.000 Euro abschließt, könne derzeit für einen Zins von 2,98 Prozent finanzieren, wie aus einer am Freitag vorgelegten Auswertung des Onlineportals hervorgeht. Durchschnittlich liegt der Satz laut dem Immobilienfinanzierer Dr. Klein jedoch noch deutlich über dieser Marke.

Für viele Immobilienkäufer ist der Rückgang ein Hoffnungsschimmer. Denn die Höhe der Bauzinsen bestimmt in großem Maße, wie teuer die Finanzierung für die kommenden Jahre wird. Selbst kleine Promilleunterschiede können dabei einen enormen Effekt haben.

Doch ist das nun ein Wendepunkt oder nur eine Delle? Und worauf sollten sich Bauherren nun einstellen?

