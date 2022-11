Wasserstoff als Energieträger hat viele Vorteile, trotzdem führt die Technik noch ein Nischendasein. Ein Experte erklärt, warum das so ist und für wen sich eine Brennstoffzellenheizung lohnen kann.

Die Brennstoffzellenheizung führt noch ein Nischendasein bei den Heizalternativen. Dabei hat Wasserstoff viele Vorteile.

Alternativen zu den klassischen Heiztechnologien sind derzeit besonders gefragt. Die hohen Energiekosten führen dazu, dass Immobilienbesitzer nach Möglichkeiten suchen, ohne Gas oder Öl zu heizen. Neben Wärmepumpe, Photovoltaikanlage oder Pelletheizung, kommt auch Wasserstoff als Energieträger infrage.

Gegenüber fossilen Brennstoffen hat die Wasserstofftechnologie beim Heizen viele Vorteile. Dennoch führt die Brennstoffzellenheizung nach wie vor ein Nischendasein. Warum das so ist, für wen sich die Technik lohnt und was Immobilienbesitzer rund um die Heiz-Alternative wissen sollten, haben wir in dieser Woche in unserem Videoformat Handelsblatt Live Plus geklärt. Wir haben mit einem Experten gesprochen, der Ihre Fragen rund um das Thema Brennstoffzelle für die Immobilie beantwortet: Alexander Dauensteiner, Product Line Owner bei Viessmann.

Wasserstoff-Technik: Wie funktioniert eine Brennstoffzelle?

