Büroimmobilien Londoner Bankenviertel Canary Wharf muss sich neu erfinden

Der Exodus von HSBC ist ein Weckruf. Die kanadisch-katarischen Eigentümer wollen jetzt mehr Biotech-Firmen in das alte Hafengebiet locken.

Immer mehr Großbanken verlassen das Finanzviertel im Osten Londons. (Foto: Bloomberg) Bankentürme in Canary Wharf

London Seitdem die britische Großbank HSBC Ende Juni verkündet hat, dass sie ihr Hauptquartier in London nach 20 Jahren von Canary Wharf zurück in die alte City nahe der St. Paul’s Kathedrale verlegen will, befindet sich die glitzernde Ansammlung von Bürotürmen im ehemaligen Londoner Hafenviertel in der Sinnkrise.

Brauchen insbesondere Großbanken in Zeiten des hybriden Arbeitens und automatisierten Handels überhaupt noch riesige Wolkenkratzer, fragen sich Immobilienexperten nicht nur in London. Ähnliche Büroparks wie La Défense in Paris oder Lower Manhattan in New York kämpfen ebenfalls mit zweistelligen Leerständen und sinkenden Mieteinnahmen.

In London hat sich die Lage im ersten Quartal 2023 weiter verschlechtert: Nach Angaben der Immobilienplattform Re-Leased hat sich die Dauer von Büromietverträgen seit 2019 nahezu halbiert.

