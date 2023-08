 Bundesbank: Preise für Wohnimmobilien 2022 bis zu 30 Prozent überbewertet

Die Notenbank erkennt deutliche Überbewertungen auf dem deutschen Immobilienmarkt. Hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung bleibt sie skeptisch.

Wohnimmobilien in ganz Deutschland sind laut Bundesbank oft zwischen 20 und 30 Prozent überbewertet. (Foto: dpa) Neubau-Wohnungen in Berlin-Schöneberg

Frankfurt Trotz der Zinserhöhungen der EZB sind laut Berechnungen der Bundesbank die Immobilienpreise in Deutschland im vergangenen Jahr kaum zurückgegangen. „Das liegt daran, dass die Preise noch bis Mitte 2022 kräftig gestiegen waren“, erläuterte die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht.

Danach seien sie zwar gesunken. Doch zum Jahresende 2022 hätten die Immobilienpreise immer noch nahe am Jahresendniveau 2021 gelegen. Laut Bundesbank waren Wohnimmobilien damit in den vergangenen beiden Jahren zwischen 20 und 30 Prozent überbewertet. In mehr als 90 Prozent der 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte seien sie losgelöst von den fundamentalen Einflussfaktoren geblieben. In den sieben Großstädten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart hätten die Preisübertreibungen bei mehr als 35 Prozent gelegen.

„Aus dem Befund weiterhin bestehender Überbewertungen ergibt sich ein Potenzial für weitere – möglicherweise spürbare – Preiskorrekturen“, heißt es im Monatsbericht. Das Risiko abrupter Korrekturen bestehe insbesondere dort, wo die Überbewertung rein auf Spekulationen – einer Preisblase – beruhe. Die Bundesbank weist schon seit einigen Jahren auf Übertreibungen am Immobilienmarkt hin. Immobilien: Bundesbank warnt vor abrupten Preiskorrekturen Die deutsche Notenbank berechnet Überbewertungen auf dem Immobilienmarkt, indem sie ökonomische und soziodemografische Einflussfaktoren heranzieht, um einen sogenannten fundamental gerechtfertigten Wert zu ermitteln. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem der Immobilienbestand, das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, der Hypothekenzins und das erwartete Wirtschaftswachstum. >> Lesen Sie auch: Bundesbank Vize-Chefin Buch im Interview: „Viele Immobilien sind immer noch überbewertet“ Inzwischen sind die Finanzierungskosten für den Immobilienkauf sind deutlich gestiegen. Denn die EZB schwenkte im Sommer 2022 im Kampf gegen eine hohe Inflation auf einen aggressiven Straffungskurs um. Allein 2022 erhöht sie vier mal die Schlüsselzinsen - bis heute sind es inzwischen neun Zinsanhebungen in Folge. Tarifverhandlungen: Inflationsziel für Gewerkschaften nicht mehr wichtig Im Monatsbericht berichtete die Bundesbank auch von einem veränderten Verhalten der Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Laut einer Umfrage ist für sie das EZB-Inflationsziel von zwei Prozent kaum noch von Bedeutung. Die Bundesbank hält es für besorgniserregend, sollten die Inflationserwartungen der Gewerkschaften dauerhaft die Zielmarkte der Währungshüter übersteigen. „Denn dadurch würde sich das Risiko erhöhen, dass sich die hohen Inflationsraten stärker als bisher angenommen verfestigen“, hieß es. >>Lesen Sie auch: Verdi-Chef im Interview: „Ich sehe keine langanhaltende Krise“ Laut Bundesbank haben die Tariflohnzuwächse 2022 die Inflation nur teilweise ausgeglichen, was zu Reallohnverlusten führte. Mit Lohnnachschlägen nach 2023 hätten im Sommer 2022 nur wenige gerechnet. Mittlerweile seien aber die Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit zurückgegangen. Zudem hätten die bisherigen staatlichen Hilfen die Frage nach einem weiteren Reallohnausgleich zeitlich nach hinten geschoben. „Es besteht also auch deswegen ein potenzielles Aufwärtsrisiko für die Lohnentwicklung in Deutschland.“ Bundesbank sieht kein Konjunkturwachstum im Sommer Hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung bleiben die Experten skeptisch. „Im dritten Quartal 2023 wird die deutsche Wirtschaftsleistung wohl erneut weitgehend unverändert bleiben“, schrieb die Notenbank. Aufgrund der stabilen Beschäftigung und kräftiger Lohnsteigerungen bei rückläufigen Inflationsraten dürfte sich die Erholung des privaten Konsums fortsetzen. >>Lesen Sie auch: Was bedeutet Chinas Wirtschaftskrise für die Welt? Dies gebe auch den Dienstleistern einen Schub. Teilbereiche der Industrie und des Baus zehrten weiter von ihren hohen Auftragspolstern. Und aufgrund nachlassender Lieferengpässe könnten die Bestellungen schneller abgearbeitet werden. „Die Industrieproduktion wird dennoch wohl zunächst schwach bleiben, denn die Auslandsnachfrage war bis zuletzt tendenziell rückläufig“, erklärte die Bundesbank. Die hohen Finanzierungskosten dürften weiter auf den Investitionen lasten. „Auch dämpfen sie nach wie vor die Nachfrage im Bausektor, was sich verstärkt in der Produktion niederschlagen dürfte“, hieß es. „Die deutsche Wirtschaft bleibt kraftlos, bei weiterhin hoher Inflation.“ Ende 2022 und Anfang 2023 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) jeweils geschrumpft und hatte im Frühjahr nur stagniert. Viele Fachleute erwarten auch für das Gesamtjahr 2023 einen Rückgang des BIP. Mehr: Ifo-Umfrage zeigt Absturz im Wohnungsbau Erstpublikation: 21.08.2023, 12:13 Uhr.