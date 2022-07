Cevdet Caner Er kassierte bei der Adler-Gruppe als Berater – jetzt wird er Vorstand eines Großaktionärs

Cevdet Caner nahm als Berater Millionen von der Adler-Gruppe und geriet als deren mutmaßlicher Strippenzieher in die Kritik – was er bestreitet. Nun wird er Chef beim Großaktionär Aggregate.

Der umtriebige Immobilien-Berater wird neuer CEO bei Aggregate Holdings. Cevdet Caner

Berlin Cevdet Caner, 48, einer der umstrittensten Berater in der deutschen Immobilienwirtschaft, wird neuer CEO der Aggregate Holdings S.A. (Aggregate) aus Luxemburg. Aggregate ist wiederum mit sechs Prozent am krisengeplagten Immobilienkonzern Adler Group beteiligt. Wie Aggregate am Montag mitteilte, werde Caner zudem mit 20 Prozent bei den Luxemburgern einsteigen.

Aggregate ist eine überwiegend auf Deutschland ausgerichtete Immobilien-Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über Vermögenswerte in Höhe von 7,9 Milliarden Euro und ein Projektportfolio mit einem Bruttoentwicklungswert von 9,9 Milliarden Euro.

