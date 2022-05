China Größte Zinssenkung seit 2019: China kämpft gegen die Immobilienkrise

Während steigende Bauzinsen in Deutschland Immobilienkredite immer teurer machen, passiert in China das Gegenteil. Pekings Zentralbank verkündet einen drastischen Schritt.

Der chinesische Immobiliensektor befindet sich in einer Krisensituation. (Foto: dpa) Immobilien in China

Peking Die chinesische Zentralbank (PBOC) hat am Freitag die weltweiten Märkte mit einer Zinsentscheidung in gute Stimmung versetzt. Sie schraubte den Zins für Kredite mit fünfjähriger Laufzeit (LPR) stärker als erwartet um 15 Basispunkte auf 4,45 Prozent herunter – das war die größte Senkung seit 2019. Der Zinssatz beeinflusst die Hypotheken in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und soll Chinas kriselnden Immobilienmarkt unterstützen.

Die Branche steckt seit Beginn einer tiefen Reform des chinesischen Immobiliensektors, die bereits seit rund eineinhalb Jahren andauert, in der Krise. Das ist auch ein Problem für die Gesamtwirtschaft, für die der Sektor ein bedeutender Pfeiler ist. Je nach Schätzung macht die Branche direkt und indirekt ein Viertel bis ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus.

Seit Ende 2021 versucht die chinesische Regierung deshalb gegenzusteuern und den Markt zu stabilisieren. So werden bestimmte Hauskäufer subventioniert, niedrigere Hypothekenzinsen vergeben und geringere Anzahlungen verlangt.

