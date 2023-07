 China: Immobilienkonzern Evergrande häuft Milliardenverluste an

In dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht warnen die Wirtschaftsprüfer, dass das Überleben des Immobilienentwicklers nicht gesichert sei.

Mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit angehäuft. (Foto: Reuters) Evergrande-Hauptsitz in Shenzhen

Hongkong Der chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat binnen zwei Jahren umgerechnet 72 Milliarden Euro Verlust angehäuft und ringt mit seinen Gläubigern weiter um den Abbau seines Schuldenbergs.

Das mit 2,4 Billionen Yuan (umgerechnet 300 Milliarden Euro) verschuldete Unternehmen – mehr Schulden hat keine andere Immobilienfirma weltweit angehäuft – legte am Montag seine lang erwarteten Geschäftszahlen für die Jahre 2021 und 2022 vor. Der einstige Star am chinesischen Wohnungsmarkt war in Schieflage geraten, nachdem die Immobilienblase platzte, konnte einen ungeordneten Zusammenbruch aber vermeiden.

In dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2022 warnen die Wirtschaftsprüfer allerdings, dass das Überleben von China Evergrande nicht gesichert sei. Daran gebe es „erhebliche Zweifel“.

Chinesischer Immobilienkonzern Evergrande macht Verluste seit 2021

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen