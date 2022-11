China Immobilienpreise fallen so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr

Der Einbruch des Immobilienmarktes belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt massiv. Bauunternehmen fahren ihre Investitionen zurück.

Die Regulierungsbehörden haben am vergangenen Freitag einen 16-Punkte-Plan veröffentlicht, der es Bauträgern unter anderem erlaubt, Bankkredite und Treuhandanleihen zu verlängern. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Baustelle in Peking

Peking Chinas Immobilienpreise fielen im Oktober so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Preise für neue Häuser in 70 Städten, mit Ausnahme von staatlich gefördertem Wohnraum, fielen im vergangenen Monat um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vormonat September. Damit bewegten sich die Preise zum 14. Mal in Folge, wie die Zahlen des Nationalen Statistikamtes am Mittwoch zeigten, weiter abwärts.

Der Markt für die Renovierung und Sanierung bestehender Häuser entwickelte sich mit einem Rückgang von 0,47 Prozent noch schlechter. Dort wurde der stärkste Rückgang seit 2014 verzeichnet.

Der Einbruch des Immobilienmarktes ist einer der größten Belastungsfaktoren für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die mittlerweile bedrohlich klammen Bauunternehmen fahren ihre Investitionen zurück, auf der Konsumentenseite sparen die Haushalte lieber als sich für einen Erwerb von Wohneigentum zu verschulden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen