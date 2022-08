Corestate Negativer Umsatz: Immobilienentwickler muss Erlöse zurücknehmen

Die Krise beim Immobilienfonds Stratos schlägt voll auf Corestate durch: Der Luxemburger Konzern muss im ersten Halbjahr einen Verlust von einer halben Milliarde verkraften.

Existiert bisher nur virtuell: Das Projekt erhielt Finanzmittel aus dem Stratos-Fonds. (Foto: eins:eins Architekten) Plan für das Neuländer Quarree in Hamburg

Zürich Der krisengeplagte Immobilienkonzern Corestate hat am Dienstag negative Umsatzzahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach erlöste das börsennotierte Unternehmen im abgelaufenen Halbjahr 23 Millionen Euro. Für das erste Quartal hatte das Unternehmen noch einen Umsatz aus fortgeführten Geschäften von 30 Millionen Euro ausgewiesen. Die Erlöse im zweiten Quartal lagen damit bei rund minus sieben Millionen Euro.

CEO Stavros Efrimidis sagte während einer Präsentation für Analysten, der negative Umsatz sei mit der Rücknahme von Erlösen für das Fonds-Beratungsgeschäft zu begründen. Über die in der Schweiz ansässige Tochterfirma Helvetic Financial Service (HFS) berät der Konzern die milliardenschweren Stratos-Fonds, die hauptsächlich in nachrangige Immobilienanleihen von deutschen Projektentwicklern investieren.

