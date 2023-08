Country Garden Krise bei Chinas Immobilienkonzernen verschärft sich

Nach China Evergrande gerät in der Volksrepublik mit Country Garden ein weiterer Immobilienentwickler in Schieflage. Moody’s warnt vor Auswirkungen auf den Finanzmarkt.

Im ersten Halbjahr machte das Unternehmen einen Verlust von 7,6 Milliarden US-Dollar. (Foto: Reuters) Country-Garden-Gebäude in Shanghai

Frankfurt, Düsseldorf Die drohende Schieflage eines der größten privaten chinesischen Immobilienentwickler könnte die Branchenkrise in dem Land weiter verschärfen. Der in Bedrängnis geratene chinesische Immobilienkonzern Country Garden lässt den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen. Die elf auf dem heimischen Markt ausstehenden Anleihen (sogenannte Onshore-Bonds) von Country Garden sollen von Montag an auf unbestimmte Zeit nicht handelbar sein, wie aus Mitteilungen hervorgeht, die das Unternehmen am Samstag an der Börse Shenzhen veröffentlicht hat.

Die Ratingagentur Moody’s befürchtet, dass sich die Schwierigkeiten des Unternehmens auf den Rest des Immobilien- und Finanzmarkts ausweiten könnten. Damit dürfte sich die Erholung des Sektors weiter verzögern, hieß es in einer Mitteilung von Moody’s am Freitag.

Im Zentrum der Immobilienkrise steht der Projektentwickler China Evergrande, der nach hohen Verlusten mit seinen Gläubigern um den Abbau seiner Schulden ringt. Der einstige Star am chinesischen Wohnungsmarkt hatte schwere Probleme bekommen, nachdem die Immobilienblase geplatzt war.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen