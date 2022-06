Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Davos, St. Moritz und Co. Ferienwohnungen in der Schweiz verteuern sich so rasant wie zuletzt 2008 Die Preise für Ferienapartments steigen in der gesamten Schweiz. Im europäischen Vergleich können nur wenige Alpenregionen mithalten. Jakob Blume 02.06.2022 - 04:00 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen In diesem Schweizer Ort werden zweistellige Preissteigerungen bei Ferienwohnungen verzeichnet. (Foto: ddp) Ferienort Davos Zürich Ferienunterkünfte in den schweizerischen Alpen werden immer unerschwinglicher: Im vergangenen Jahr stiegen die Preise für Ferienwohnungen in der Schweiz um rund zehn Prozent, wie nun aus einer aktuellen Studie der UBS hervorgeht. Demnach verzeichnen die Immobilienexperten der Schweizer Großbank den stärksten Preisanstieg seit dem Jahr 2008. Hinzu kommt: In keiner Ferienregion seien Preisrückgänge zu beobachten. „Dass wir in allen Destinationen steigende Preise haben, messen wir zum ersten Mal“, sagt UBS-Immobilienökonom Maciej Skoczek. Der Wirtschaftswissenschaftler rechnet jedoch nicht damit, dass der Boom in diesem Umfang anhalten wird. „Wir erwarten eine Abschwächung.“ Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Hinweis an die Redaktion >> E-Mail Pocket Flipboard