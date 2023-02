Japans Regierung versucht mit hohen Prämien, Menschen in strukturschwache Regionen umzusiedeln. Ist das auch ein Modell gegen den Wohnungsmangel in Deutschlands Großstädten?

Im Großraum der japanischen Häuserstadt drängen sich mehr als 30 Millionen Menschen – und es werden mehr. (Foto: AP) Tokio

Tokio Stadtflucht soll sich, wenn es nach Ministerpräsident Fumio Kishida geht, in Japan künftig richtig lohnen. Im Kampf gegen den Bevölkerungsschwund auf dem Land erhöht die Regierung die Starthilfe für alle, die aus der Hauptstadt Tokio und ihren Vororten in strukturschwache Regionen ziehen. Neben einer Grundförderung gibt es statt 300.000 Yen wie bislang in Zukunft eine Million Yen (7000 Euro) pro Kind.

Damit kann eine vierköpfige Großstadtfamilie bis zu umgerechnet 21.000 Euro bekommen, wenn sie aufs Land umsiedeln möchte. Die Bedingungen: Wenigstens eine Person muss einen Arbeitsplatz vorweisen, damit die ohnehin geschwächten Regionen nicht zusätzlich mit Sozialabgaben belastet werden. Und die Empfänger müssen sich verpflichten, mindestens fünf Jahre vor Ort zu bleiben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen