Der Winter kommt erst noch – und damit die Notwendigkeit zu Heizen und mehr Energie zu verbrauchen. Auch der Strombedarf steigt in der dunkleren Jahreszeit. Dass es teurer werden wird als in den vergangenen Jahren, ist unbestritten. Wie viel genau, darüber herrscht noch großes Unwissen. Das liegt auch daran, dass es insbesondere für Mieter gar nicht so leicht ist, einen Überblick zu bekommen, wie hoch der eigene Energieverbrauch ist.

Sicherlich: Der Verbrauch steht auf der jährlichen Abrechnung. Aber ein Wert von vor einem Jahr sagt eben wenig darüber aus, wie sich der Verbrauch mit verschiedensten Sparanstrengungen seither verändert hat.

