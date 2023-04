Freibeträge bei Erbschaften und Schenkungen erscheinen üppig, sind aber schnell aufgebraucht. Steuertipps für Eigentümer von Immobilien und Wertpapieren.

Was ist wichtig, wenn Sie Ihr Haus übertragen oder Aktien verschenken? Wichtige Tipps, wie Sie bei Schenkungsteuer und Erbschaftsteuer sparen. Vererben und verschenken

München Jedes Jahr wird Schätzungen zufolge in Deutschland der Börsenwert von SAP, Siemens, Deutscher Telekom und der Allianz vererbt oder verschenkt. Das Gros dieses rund 400-Milliarden-Euro-Vermögens machen Immobilien aus. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren deutlich an Wert gewonnen. Je nach Lage kann auch ein Einfamilienhaus über eine Million Euro wert sein, ganz zu schweigen vom Wert von Mehrfamilienhäusern in Städten wie München, Frankfurt oder Berlin.

Das sorgt nicht nur dafür, dass Erben und Beschenkte hohe Steuern zahlen müssen, sondern auch dafür, dass sie vorab viel Zeit mit Fachanwälten für Erbrecht und Notaren verbringen. Denn seitdem bestimmte Immobilien nach strengeren Vorschriften bewertet werden müssen, lohnt es sich, beim Verschenken und Vererben noch genauer hinzuschauen.

Das Handelsblatt erklärt, welche Punkte Eigentümer von Immobilien und die, die es einmal werden sollen, beachten müssen und wie andere Vermögenswerte wie Wertpapiere steuerfrei weitergegeben werden können.

