Exklusive Immobilien Wie Luxus auf 33 Quadratmetern funktionieren soll

Was in Städten wie Singapur und London schon seit Langem bekannt ist, hält nun auch im Zentrum mancher deutscher Großstadt Einzug. Luxusimmobilien können auch mit kleinerer Fläche punkten.

Erker und mobile Wände sollen kleinere Einheiten großzügig wirken lassen. (Foto: Bauwerk Capital) Van B in München

Köln Wenn Michael Reiss von Kaufinteressenten gefragt wird, ob er nur Luxusimmobilien vermittle oder auch kleinere Wohnungen, kann er nur schmunzeln. Denn beides steht keineswegs im Widerspruch zueinander: „Luxus muss nicht groß sein. Es ist vielmehr eine Frage der Ausstattung“, sagt der Managing Director von Sotheby’s International Realty in München. Natürlich gibt es noch immer die Käufer, die einen Landhaussitz mit weitläufigem Grundstück oder eine Villa direkt am Tegernsee suchen.

„Wir sehen allerdings den Trend, dass sich immer mehr Leute verkleinern wollen“, sagt Reiss. Das liegt nicht etwa an der Verfügbarkeit von Flächen – auch in den Eins-a-Lagen der deutschen Metropolen muss man nicht auf 60 Quadratmetern wohnen –, sondern vor allem an der Lebensphase. Wer beruflich viel unterwegs ist, allein oder zu zweit lebt, wessen Kinder schon aus dem Haus sind, der ist auch mit weniger Platz glücklich.

Lage vor Größe

Wenn die Fläche in den Hintergrund rückt, gilt aber die Regel: keine Kompromisse. Das beginnt bei Luxusargument Nummer eins, der Lage. „Für unsere Käufer sind vor allem die Bestlagen der deutschen Metropolen interessant“, sagt Ariane Linden, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Berlin. In der Hauptstadt ist das zum Beispiel das Sanierungsprojekt Phoenix am Ludwigkirchplatz in Charlottenburg, wo ein Altbau aus den 1920er-Jahren aufwendig für Luxuskäufer hergerichtet wird.

Nicht nur in Berlin gibt es solche Vorzeigeprojekte. In Hamburg interessiert sich die wohlhabende Klientel besonders für das Kristall-Hochhaus am Altonaer Hafen und für die Eigentumswohnungen in der Elbphilharmonie. Frankfurt wartet mit dem neuen Senckenberg Quartier zwischen dem Westend und Bockenheim auf.

Im Ostend lockt das Hafen-Park-Quartier HPQ vermögende Käufer mit urbaner Wohnkultur. Direkt am Mainufer, neben der Europäischen Zentralbank entstehen fünf Gebäudekomplexe, die mit Penthäusern, zweigeschossigen Town-Häusern und Privatgärten Käufer anlocken sollen.

International sind luxuriöse Appartements mit kleiner Grundfläche schon länger üblich, in deutschen Metropolen halten sie langsam Einzug Hafen Quartier in Frankfurt

Ein weiteres zentrales Kaufargument: die Ausstattung. Luxuskäufer legen generell Wert auf Topqualität und verschiedene Annehmlichkeiten. Wenn die Wohnfläche überschaubar ist, gilt das einmal mehr. Dazu gehören etwa die eigene Sauna, technische Spielereien wie eingebaute Soundsysteme oder Lichtinstallationen, die den hintersten Winkel optimal ausleuchten.

Auch intelligente Systeme, die Heizung, Licht, Klimaanlage, Überwachungskameras und Jalousien steuern, zählen längst zur Grundausstattung im hochpreisigen Segment.

Im En-suite-Bad, das direkt vom Schlafzimmer abgeht, liegt in der Regel Marmor- oder Feinsteinboden. Die Armaturen kommen von namhaften Marken. Auch ein Concierge-Service gehört bei den kleineren Apartments zur Grundausstattung. Wer sich mit weniger Wohnfläche begnügt, will dennoch nicht auf großzügige Räume verzichten.

Wichtig sei Luxuskäufern daher ein flexibler Grundriss, sagen Immobilienmakler übereinstimmend. Ob ein 50 Quadratmeter großer, offener Wohn- und Essbereich oder abgeteilte Räume für das Heimbüro: Alles muss möglich sein.

Ein Paradebeispiel hierfür ist das Projekt „Van B“, das gerade in München-Schwabing entsteht, benannt nach dem Star-Architekten Ben van Berkel, der das Gebäude geplant hat. Die 142 Wohnungen, die zwischen 33 und 168 Quadratmeter groß sind, sollen im Laufe des Jahres bezugsfertig sein. Kaufpreis: Für eine knapp 38 Quadratmeter große Einzimmerwohnung im vierten Stock mit Vier-Quadratmeter-Balkon werden 689.000 Euro fällig.

Ausland zeigt, was geht

Die Projektierer zeigen, was in einem Ein-Zimmer-Apartment alles möglich ist: Die Käufer können zwischen verschiedenen Ausstattungen wählen und sich so ihre Immobilie selbst konfigurieren. Das Interieur wie Kleiderschrank und Bücherregal ist über Schienen an Decken und Böden befestigt und kann so beliebig verschoben werden.

Zudem werden Schreib- und Esstisch sowie die Betten direkt in die Module integriert: Sie können bequem ein- und ausgeklappt werden. Statt verschiedene Wohnbedürfnisse auf unterschiedliche Zimmer zu verteilen, findet alles auf einer Fläche von 33 bis 44 Quadratmetern statt.

Große Fensterfronten und eine durchdachte Beleuchtung lassen auch kleinere Wohnungen groß und weitläufig wirken. Deswegen besitzen sogar die kleinsten Wohnungen im Van B einen Erker. Auch Außenflächen wie Balkon oder Terrasse sind ein Must-have im Luxussegment. Im Van B teilen sich die Bewohner beispielsweise den Dachgarten mit Rundumblick vom Olympiapark bis zu den Alpen. Hinzu kommen diverse Services, um den Alltag zu erleichtern: Eine hauseigene Paketlogistik bewahrt die Onlinebestellungen und Lebensmittellieferungen auf. Die Tiefgarage ist mit ausreichend E-Ladestationen ausgestattet.

Das Bett kann hochgeklappt werden und die Sitznische nach hinten verschoben werden. (Foto: Bauwerk Capital) Bewegliche Wände für mehr Raumgefühl im Van B

Wer wissen will, was beim Wohnen auf begrenzter Fläche schon jetzt alles möglich ist, sollte einen Blick in die ausländischen Metropolen werfen. New York City zeigt mit Mikroapartments in Manhattan, wie man wenig Raum clever nutzt. Im Carmel Place, mitten in Manhattan, leben die Menschen in Miniwohnungen von 23 bis 34 Quadratmetern. Um Stauraum zu schaffen, haben die Architekten in die Höhe gedacht: Im Badezimmer beispielsweise haben sie eine Zwischendecke eingezogen, die eine Art Dachboden schafft.

In Tokio setzt der Immobilienentwickler Mori Living neue Maßstäbe. Im 330 Meter hohen Gebäude „Aman Residences“ können Bewohner gleich auf mehrere Annehmlichkeiten zurückgreifen: etwa ein hauseigenes Spa, einen Zimmerservice, der unter anderem Frühstück ans Bett bringt, und eine Arztpraxis. Auch in Sachen Wohnfläche hat Japan Signalwirkung: Eine Einzimmerwohnung in Tokio ist im Schnitt 13 Quadratmeter groß, hat die Wohnvermietungsbörse Wunderflat ermittelt. Zum Vergleich: In New York City sind es immerhin 37 Quadratmeter.

„Im Ausland sehen wir häufig verschwenderischen Luxus. Die deutschen Käufer ticken da anders“, sagt Sebastian Fischer, Vorstand der Primus Immobilien AG. Statt auf goldene Wasserhähne legen sie Wert auf deutsche Qualität. Das westfälische Familienunternehmen Kaldewei beispielsweise hat sich mit Tiny-House-Anbieter Vagabundo zusammengetan.

Die Bäder der Tiny Houses sind mit Waschtischen und Duschflächen von Kaldewei ausgestattet. Nun sind mobile Minihäuser zwar nicht der Kassenschlager der Luxuskäufer – dafür sind die Grundstückspreise in Eins-a-Lagen einfach zu hoch –, aber sie zeigen, wohin der Weg gehen könnte: Hersteller passen ihre Produkte so an, dass sie auch auf kleinem Raum funktionieren.

Mehr: Luxusarchitektur setzt mit Nachhaltigkeit neue Prioritäten