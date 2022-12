Exklusives Wohnen Luxusarchitektur setzt mit Nachhaltigkeit neue Prioritäten

Energieeffizienz und wandlungsfähige Raumnutzung sind neue Merkmale hochwertiger Architektur. Die Branche ist oftmals weiter als ihre Kunden.

Energieeffizienz, Ressourcenschonung sind künftig ebenso entscheidend wie gelungene Gestaltung. (Foto: Zooey Braun) Gästehaus in Stuttgart

Wenn Jeanne Forget über die Zukunft spricht, bemüht sie einen Sparkassen-Werbespot aus der Vergangenheit. In den Achtzigerjahren prahlte ein Mann gegenüber seinem Freund, indem er mit drei Spielkarten mit Haus, Auto, Jacht auftrumpfte. „In ein paar Jahren wird es heißen: 'meine Photovoltaikanlage, mein Batteriespeicher, meine Ladestation'“, ist sich Forget sicher. Sie ist VP Corporate Strategy, Innovation and Business Development bei der Hager Group mit Sitz in Blieskastel im Saarland.

Forget, die für den Konzern an Zukunftstrends von Elektroinstallationen für Immobilien von Gewerbe bis Wohnen arbeitet, fasst mit dem Trio eine Entwicklung zusammen, die Architekten, Projektentwicklerinnen und Immobilienmakler am Markt derzeit beschäftigt: der Wandel zu nachhaltigeren, energieeffizienteren Gebäuden.

Denn auf der einen Seite arbeiten Bauträger nicht zuletzt wegen gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben daran, die bislang schlechte CO2-Bilanz von Neubauten und Bestandsgebäuden zu verbessern.

Peter Ippolito ist Mitgründer des Architekturstudios Ippolito Fleitz Group in Stuttgart und bewertet Trends als Zeugen des gesellschaftlichen Wandels. „Wohnen beinhaltet Metathemen. Je stärker wir in einer hyperkomplexen, beschleunigten, digitalen Welt leben und ihre Technik nutzen, gibt es die Sehnsucht nach dem Analogen.“

So sei die Entwicklung zu Wohnküchen mit offenem Zugang zum Bereich auch Folge der veränderten Rollenmodelle, das Bad als Wellnesszone Beleg für die körperbewusstere Gesellschaft: „Die Frage nach unserer eigenen physischen Präsenz im Raum ist eine wichtige. Und wenn es bloß der Moment ist, nackt vorm Badezimmerspiegel zu stehen.“

Die Bepflanzung gehört zur Architektur und die Bewässerung ist gesteuert. (Foto: Bauwerk) Vinzent Bauprojekt in München

Es ist nur folgerichtig, dass Themen rund um Nachhaltigkeit und Schonen von Ressourcen für Projektentwickler heute schon als Thema in den Lastenheften für die kommenden Jahre stehen, selbst wenn der Markt noch selten Umweltaspekte als entscheidendes Kaufargument nachfrage, so Florian Kennerknecht, Leiter Produktmanagement bei dem Münchener Unternehmen Bauwerk.

Eines der jüngeren Objekte, das Vinzent in München-Neuhausen von Bauwerk, trägt viel seiner Ingenieursleistung sichtbar an die Außenfläche. Die Begrünung der Fassade und der Balkone ist von Beginn an mit eingeplant, die Bewässerung so gesteuert, dass die Vegetation verlässlich als kühlendes Element und zur Verschattung beiträgt. Zudem gleichen die Pflanzen zumindest anteilig die negativen Effekte durch Bodenversiegelung aus. Die Bewohner muss das nicht zwangsläufig interessieren - sie können sich auch einfach am Grün vor den Fenstern erfreuen.

Platz ist Ressource

Gemessen an Kriterien der Nachhaltigkeit gehört der Platzverbrauch pro Kopf in Wohnungen zu den Herausforderungen der Immobilienbranche. Noch immer gilt Grundfläche als Ausweis hochwertigen Wohnens. Gleichzeitig sind durch die eklatanten Preissprünge der vergangenen Jahre in den Innenstädten die Kosten für den Erwerb so gestiegen, dass die Zahl der möglichen Käufer sinkt.

Eine Antwort darauf gibt Bauwerk in einem weiteren Projekt, in dem durch verschiebbare Elemente die Grundfläche je nach Bedarf über den Tag verteilt anders genutzt wird. Ähnlich wie Rollschränke in Archiven, können das klappbare Bett und Arbeitsbereiche bewegt werden, um so die nicht benötigte Fläche des Schlafraums tags als Büro oder Wohnzimmer zu nutzen.

Für Ippolito sind Grundrisse ein wichtiger Aspekt in Bezug auf die Nachhaltigkeit: „Das sind die Themen, an denen wir heute arbeiten: Wie schaffen wir Räume, die sich an neuen Lebensläufen orientieren?“ Räume, die im Lauf eines Lebens nicht überflüssig werden, sondern ihren Nutzen ändern, verringern den Platzbedarf. „Wie kann heute alles, was wir bauen, wesentlich mehrdeutiger sein und wesentlich nachhaltiger sein?“

Aus seiner Erfahrung mit Projekten in aller Welt weiß Ippolito, dass technische Lösungen in jedem Land anders angenommen werden. „In Chinas Städten ist die Lieferung von Lebensmitteln völlig normal und Datenschutz anders gewichtet. Dort würde auch ein Kühlschrank, der selbstständig nachbestellt, anders angenommen.“ Auf der anderen Seite sei es global entscheidend, dass eine Technologie intuitiv zu nutzen ist.

Sobald der Nutzer Hürden überwinden müsse, wie sie zum Beispiel mit der Steuerung von Klima, Licht oder Verschattung per Sprachsteuerung entstehen, würde sie sich nicht durchsetzen: „Und die Technik muss unsichtbar sein.“ Das gilt auch für Installationen und Sensoren, die über den Verbrauch einer Wohnung Auskunft geben und diesen sogar steuern.

Viele Grundstücke mit Einfamilienhäusern weichen für den Bau von luxuriösen Mehrfamilienhäusern

Bei der Hager Group sieht Jeanne Forget zukünftige Immobilien, gleich ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, als vernetzte Objekte, die im Hintergrund mit der entsprechenden Hard- und Software ausgestattete, auf der Seite des Nutzers einfache Steuerung und Information zusammenführt. „Wie viel Energie produziert und verbraucht mein Haus, wie kann ich Kühlung und Heizung so steuern, dass der Verbrauch gering ist?“ Das seien Fragen, die Bewohner künftig interessierten.

Bei steigenden Quadratmeterpreisen setzen Bauträger auch im Luxussegment auf bewegliche Raumteiler, um die Grundfläche effizienter zu nutzen. (Foto: Bauwerk) Modulares Wohnen in München

Von der PV-Anlage über den Stromspeicher bis zur Ladestation und der Wärmepumpe entstünde so ein Ökosystem, dessen Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck möglichst gering seien. So könnten laut Forget die Elektroautos, die tagsüber zum Beispiel mit Solarstrom geladen werden, nachts als Speicher dienen, der das Haus versorgt - vom Einfamilien- bis zum Mehrfamilienhaus.

Mit einer nachhaltigeren Orientierung werden auch im obersten Segment Reduktion und Verzicht verbunden sein. Viele Grundstücke mit Einfamilienhäusern, die in teuren Stadtteilen vererbt werden, werden bereits für den Bau von luxuriösen Mehrfamilienhäusern genutzt.

Zum einen sei für die Besitzer ein höherer Ertrag möglich, zum anderen passe ein gewisser Flächenverbrauch nicht mehr in die Zeit, sagt Michael Tusch, Architekt in Düsseldorf, der für einen Bauherrn in Mülheim an der Ruhr dennoch einen mehrgeschossigen Flachbau als Einfamilienhaus plant. „Der Besitzer meinte, es sei sein Lebenstraum“, sagt Tusch. Er selbst habe geraten, dort eine hochwertige Immobilie für sechs Parteien zu errichten.

Das Haus ist mit Geothermie, Photovoltaikanlage und Wohnraumbelüftung auf dem Stand der heutigen Technik: „Was derzeit zu haben ist, ist verbaut.“ Dazu gehört auch eine ressourcenschonende Betonkern-Wasserkühlung. Früher hätten Bauherren vielleicht auf klassische Klimaanlagen gesetzt. Das, so Tusch, hätte er aber auf jeden Fall abgelehnt.

