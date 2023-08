Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Premium Ferienhaus in Italien Was Immobilien-Käufer am Gardasee abschreckt Für viele Deutsche ist der Gardasee ein Sehnsuchtsort, doch am Immobilienmarkt bricht die Nachfrage ein. Die Westküste aber lockt jetzt mit interessanten Angeboten. Christian Wermke 22.08.2023 - 15:13 Uhr

Der ruhige Ort ist für den schönen Seeblick bekannt. Für ein Ferienhaus in Italien bietet er eine ruhige Lage. (Foto: imago images/Westend61) Gargnano an der Westseite des Gardasees Salò Über drei Stockwerke hoch liegt die gelb getünchte Villa direkt am Ufer des Gardasees. 20 Zimmer hat das Haus, fünf Badezimmer, 5000 Quadratmeter Grundstück mit Privatstrand. Der Preis für das mehr als 400 Jahre alte Schmuckstück in Manerba del Garda liegt bei acht Millionen Euro. Die Villa ist eine von gut 250 Immobilien, die die Agentur Gardalive auf ihrer Website anbietet. Mit sechs Büros decken die Lanfranchis das komplette Westufer des Sees ab. Paolo Lanfranchi arbeitet hier seit 20 Jahren, sein Bruder hat das Unternehmen, das heute 45 Mitarbeiter hat, gegründet. Paolo selbst führt die Geschäfte in Salò, der größten Stadt der „sponda bresciana" – der Ufergemeinden, die zur Provinz Brescia gehören.