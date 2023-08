 Ferienhaus kaufen: Hier finden Sie preiswerte Immobilien in Schweden

Ein kleines Häuschen ohne fließendes Wasser oder eine große Villa in Stadtnähe – in Schweden gibt es Ferienhäuser für verschiedene Budgets. Der Kaufzeitpunkt könnte günstig sein.

Für deutsche Käufer immer interessanter – ein eigenes Ferienhaus in Schweden. Besonders begehrt sind Häuser im Süden des Landes, nicht allzu weit entfernt von der deutschen Ostseeküste. (Foto: Maskot/Getty Images) Ferienhaus in Schweden

Stockholm Ein kleines Häuschen am See. Ruhe, Einsamkeit, Natur. Und das zu einem überschaubaren Preis. Wer träumt nicht davon? In Schweden lässt sich die Sehnsucht erfüllen – zumindest teilweise.

Mehr als 5000 Ferienhäuser stehen derzeit im ganzen Land zum Verkauf. Da ist zum Beispiel ein kleines Blockhaus im Norden des Landes, zwei Zimmer, 1500 Quadratmeter Grundstück direkt an einem See. Der Ausgangspreis liegt bei 195.000 Kronen (16.500 Euro).

Beachten muss man, dass einige Ferienhäuser auf einem Grundstück stehen, das nur gepachtet ist (arrendet). Das muss kein Nachteil sein, da die Erbpacht oftmals nur wenige Hundert Kronen im Jahr beträgt. Bei den billigsten Objekten handelt es sich meist um kleine, renovierungsbedürftige und nicht winterfeste Häuschen mit einer Wohnfläche von etwa 30 bis 40 Quadratmetern. Oft haben diese sehr günstigen Häuser kein fließendes Wasser und nur eine Trockentoilette.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen