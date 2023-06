 Ferienhaus kaufen: Hier sinken die Immobilienpreise an der Ostsee

Erstmals seit Jahren verlieren Häuser und Wohnungen zwischen Flensburg und Ahlbeck an Wert. Aber nicht überall – und nicht in allen Segmenten.

Der Baulärm, der die Badeurlauber am Ostseestrand von Scharbeutz seit Wochen nervt, kommt nicht von einem Grundstück, auf dem eine neue Ferienimmobilie entsteht, sondern vom Wasser: Direkt neben dem Bayside-Hotel wird die neue Seebrücke gebaut. Das dumpfe „Bumm, bumm, bumm“ entsteht beim Rammen der Pfähle in den Meeresgrund. Ferienstimmung kommt da trotz des seit Wochen herrschenden Sommerwetters nicht auf.

Auch Timmendorf – fünf Kilometer südlich von Scharbeutz – bekommt einen neuen, 427 Meter langen futuristischen Rundweg übers Meer. Hier haben die Handwerker aber Sommerpause. Erst nach der Hauptsaison soll es mit dem Bau weitergehen. Die Gespräche in den Strandcafés und Restaurants über die beiden Großprojekte in der Lübecker Bucht werden in diesen Tagen allerdings immer häufiger abgelöst von Diskussionen über die seit Jahren erstmals fallenden Immobilienpreise an der Ostsee.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen