 Finanzmärkte: Sinkende Renditen bei offenen Immobilienfonds

Lange konnten offene Immobilienfonds attraktive Renditen erwirtschaften, doch die goldenen Zeiten sind vorbei. Die Finanzmarktaufsicht Esma warnt vor zunehmenden Risiken.

Immobilienfonds geraten unter Druck. (Foto: dpa) Neubausiedlung in Frankfurt

Düsseldorf, Frankfurt Es ist ein besorgniserregendes Ergebnis: Anbieter offener Immobilienfonds sehen den Abzug von Anlegergeldern als größtes Risiko für das Jahr 2023. Das zeigt eine aktuelle Befragung der Ratingagentur Scope unter 27 Fondsgesellschaften, die das Unternehmen am Dienstag veröffentlichte. Etwa 14 Prozent der Befragten schätzen ihre Lage für dieses Jahr als unbefriedigend oder schlecht ein, vor einem Jahr sagte das noch kein Anbieter.

Die Ängste der Branche sind deshalb beachtlich, weil offene Publikumsfonds in Deutschland aufgrund der strengeren Regulierung vor plötzlichen Verwerfungen an den Märkten relativ gut geschützt sind und sich die Sorgen der Manager laut Scope im Schnitt Stand Ende 2022 noch nicht in höheren Kündigungsquoten zeigten.

Auch für das laufende Jahr sieht Scope kein unmittelbares Liquiditätsrisiko für die Fonds. Anleger müssen nach einer Investition in einen Publikumsfonds zunächst zwei Jahre investiert bleiben und können dann erst mit einem Vorlauf von zwölf Monaten ihre Gelder wieder abziehen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen