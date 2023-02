Die Aktien der großen Wohnimmobilienkonzerne sind stark gefallen, der politische Druck ist zudem hoch. Doch gerade jetzt könnte sich für Anlegerinnen und Anleger der Einstieg lohnen.

Der Immobilienmarkt ist schwierig derzeit – trotzdem raten viele Analysten zu einem Kauf von Aktien von Immobilienkonzernen wie Vonovia, LEG und TAG. Bauen

Frankfurt Vonovia-Chef Rolf Buch ist Kummer gewohnt. Der Vorstandsvorsitzende des größten europäischen Wohnimmobilienkonzerns muss regelmäßig für eine Vielzahl von Problemen den Kopf hinhalten. Seien es Fehler in der Nebenkostenabrechnung, die Umlage von Sanierungskosten – oder der Neubaustopp, den der Dax-Konzern in der vergangenen Woche verkündete. Vonovia steht schon allein wegen seiner Größe sinnbildlich für alles, was auf dem Wohnungsmarkt schiefläuft.

Dabei wird oft außer Acht gelassen, dass das Bochumer Unternehmen mit seinen rund 550.000 Wohnungen zwar mit Abstand der größte Wohnungskonzern in Deutschland ist. Zum Vergleich: LEG aus Düsseldorf als größter Konkurrent kommt gerade einmal auf einen Bestand von etwas mehr als 150.000 Wohnungen.

Aber: Vonovia besitzt nur 1,2 Prozent der Wohnungen in Deutschland, schätzt die Ratingagentur Scope. 45 Prozent der Wohnungen hingegen werden von den Eigentümern selbst bewohnt. 36 Prozent haben private Vermieter, und zehn Prozent gehören kommunalen oder landeseigenen Unternehmen sowie Genossenschaften.

