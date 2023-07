Gewerbeimmobilien Immobilienfirma Preos und Gläubiger ringen um Zukunft einer 250-Millionen-Euro Anleihe

Der Streit über die Restrukturierung einer Wandelanleihe eskaliert. Gläubiger argwöhnen, dass Großinvestor Thomas Olek sie über den Tisch ziehen will.

Das Hauptquartier von Sky ist ein bekanntes Gebäude im Portfolio von Preos. Das Unternehmen will kurzfristig eine 250-Millionen-Euro-Anleihe restrukturieren. Die Gläubiger sind skeptisch. (Foto: imago stock&people) Preos-Immobilie in München

Berlin, Düsseldorf Es steht viel Geld auf dem Spiel, und es geht um einen ebenso prominenten wie umstrittenen Investor. Am Ende wird eine Kampfabstimmung über die Zukunft einer 250 Millionen Euro schweren Anleihe der Frankfurter Immobilienfirma Preos AG entscheiden. Drei große Gläubiger haben angekündigt, gegen die Pläne der Gesellschaft zur Restrukturierung des Papiers zu stimmen. Sie vertreten nach Handelsblatt-Informationen bereits einen zweistelligen Millionenbetrag.

Preos plant einen massiven Eingriff in die Verträge: Die Gesellschaft will die Laufzeit der Ende 2024 fälligen Wandelanleihe um fünf Jahre verlängern. Statt 7,5 Prozent will sie nur noch zwei Prozent Zinsen ausschütten. Der Rest soll bis Ende der Laufzeit gestundet werden und verfallen, falls die Gläubiger die Anleihen 2029 in Aktien umwandeln wollen. Auch das Kündigungsrecht bei ausbleibender Zinszahlung im Dezember soll wegfallen.

