Nach einer Herabstufung setzt der Vermieter die Dividende aus und sagt eine Kapitalerhöhung ab. Die Situation steht symbolisch für die Probleme am schwedischen Markt.

Viele Immobilienkonzerne haben sich über variabel verzinste Anleihen und kurzfristige Fälligkeiten finanziert. (Foto: Bloomberg) Blick auf Stockholm

Stockholm, Düsseldorf Die Finanzierungsklemme in Teilen des schwedischen Immobiliensektors spitzt sich zu. SBB, einer der größten Gewerbeimmobilien-Vermieter des Landes, hat nach der Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit am Montag angekündigt, die Dividendenzahlung auszusetzen. Zudem sagte der Konzern eine geplante Kapitalerhöhung ab.

Die Aktie des Unternehmens fiel an der Börse in Stockholm am Dienstag um bis zu 13,5 Prozent auf 7,23 schwedische Kronen. Das ist das niedrigste Niveau seit fünf Jahren. Bereits am Montag war der Kurs um 20 Prozent eingebrochen.

Auch andere Immobilienkonzerne gerieten unter Druck. Francesco Pesole, Analyst der ING, sprach von „Schockwellen für den schwedischen Immobiliensektor“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen