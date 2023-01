Hauspreise fallen auf breiter Front – und immer mehr Hypothekennehmer geraten in Zahlungsrückstand. Die britische Notenbank droht nun mit strengerer Aufsicht.

Trübe Aussichten: Der Immobilienmarkt in Großbritannien wackelt. (Foto: Bloomberg) Verkaufsschild eines Immobilienmaklers in London

London Die Krise auf dem britischen Immobilienmarkt verschärft sich – der jüngste Notruf kommt von der Financial Conduct Authority (FCA). Der wichtigste Finanzregulierer in Großbritannien warnte diese Woche in einem Schreiben an einen Parlamentsausschuss, dass mehr als 750.000 Hypothekennehmer in den kommenden zwei Jahren ihre Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen könnten. Mitte 2022 waren bereits 200.000 Kreditnehmer im Zahlungsrückstand.

Das ist nur ein Zeichen für die Abwärtsspirale, in der sich der Immobilienmarkt im Vereinigten Königreich befindet. Nach Angaben von Halifax, dem größten Anbieter von Hypotheken auf der Insel, könnten die seit vier Monaten rückläufigen Hauspreise in diesem Jahr insgesamt um mindestens acht Prozent fallen. Andere Experten wie Chris Rhodes von der Bausparkasse Nationwide befürchten einen Einbruch von bis zu 30 Prozent.

