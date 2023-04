Großbritannien Hohe Zinsen drücken den Wert britischer Gewerbeimmobilien

Hoffnungen auf eine Trendwende am britischen Markt für Gewerbeimmobilien scheinen verfrüht. Experten erwarten weitere Preisrückgänge.

Viele Büros in der Londoner City stehen leer. Die Mitarbeiter arbeiten auch nach der Pandemie lieber im Homeoffice. (Foto: Reuters) Blick auf London

London Als das Winchester House, viele Jahre der Sitz der Deutschen Bank in der Londoner City, Ende März für umgerechnet fast 300 Millionen Euro an den malaysischen Baukonzern Gamuda verkauft wurde, feierten Immobilienexperten an der Themse das bereits als Zeichen für eine Trendwende auf dem stark angeschlagenen Markt für Gewerbeimmobilien. Zumal es seit Jahresbeginn bereits einige Deals in der Größenordnung von mehr als 100 Millionen Pfund gegeben hat.

Was die Experten jedoch außer Acht ließen: Im Juni 2022 wollte der Verkäufer Invesco noch 18 Millionen Pfund mehr für das Winchester House haben. Und das neue Hauptquartier der Deutschen Bank im Londoner Stadtteil Moorgate wechselte zuvor auch mit einem Preisabschlag von neun Prozent den Besitzer. Es tut sich also etwas auf dem Londoner Markt für Gewerbeimmobilien, aber es ist nach wie vor ein Käufermarkt.

