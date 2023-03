Häuserpreisindex Preise für Wohnimmobilien sinken erstmals seit 2010

Laut Statistischem Bundesamt waren die Immobilienpreise zuletzt Anfang 2007 stärker gesunken. Eine Immobilienart ist besonders von den Abschlägen betroffen.

Die Preise für Wohnimmobilien waren seit 2010 durchgehend gestiegen. (Foto: dpa) Wohnsiedlung

Düsseldorf Die historische Trendwende am Immobilienmarkt im vergangenen Jahr zeigt sich jetzt auch in den offiziellen Zahlen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, sind die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im vierten Quartal das erste Mal seit 2010 gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken.

Nach Angaben der Statistiker gingen die Preise demnach um 3,6 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2021 zurück, noch stärker waren die Kaufpreise für Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser zuletzt im ersten Quartal 2007 gesunken. Damals verringerten sich die Preise um 3,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2006.

