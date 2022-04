Hauptversammlung Vonovia stellt dauerhaft steigende Dividenden in Aussicht

Der Wohnungskonzern rechnet in diesem Jahr mit mehr als 20 Prozent Gewinnwachstum. In Zukunft muss laut CEO Buch daher auch die Ausschüttung angemessen zulegen.

Die Aktionäre sollen für 2021 eine Dividende von 1,66 Euro je Aktie erhalten. (Foto: imago images/Political-Moments) Vonovia-CEO Rolf Buch

Berlin Der Wohnungsriese Vonovia stellt seinen Aktionären langfristig wachsende Dividenden in Aussicht. Da das Unternehmen von einem nachhaltig steigenden Gewinn ausgehe, erwarte Vonovia auch eine angemessene Steigerung der Dividende, sagte Konzernchef Rolf Buch am Freitag auf Fragen von Aktionärsvertretern bei der virtuellen Hauptversammlung.

Den Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) – die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer – will Buch in diesem Jahr um mehr als 20 Prozent steigern. Im vergangenen Jahr belief sich der Group FFO auf 1,67 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2021 eine Dividende von 1,66 Euro je Aktie erhalten.

