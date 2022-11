Das Heizen mit Holzpellets ist in den vergangenen Monaten attraktiver geworden. Ein Überblick, für wen sich eine Pelletheizung wirklich lohnt und was Immobilienbesitzer dringend beachten sollten.

Holzpellets zum Heizen werden immer beliebter. Aber für wen lohnt sich eine Pelletheizung wirklich? (Foto: AP) Heizen mit Holzpellets

Düsseldorf Bei der Suche nach der passenden Heizung für die eigene Immobilie werden Pelletöfen oder Pelletheizungen immer attraktiver. Vor allem im Hinblick auf die hohen Gas- und Ölpreise sind Pellets als Basis für die Wärmeerzeugung eine interessante Alternative – sowohl für Neubauten als auch für Bestandsimmobilien.

Aber für wen lohnt sich das Heizen mit Holzpellets wirklich? Sind die Diskussionen um den CO2-Ausstoß der Pelletheizung berechtigt? Wie viel Platz benötigt man für die Lagerung von Pellets? Und steigen auch die Pelletpreise weiter an? In unserem Videoformat Handelsblatt Live Plus haben wir diese und weitere Fragen im Gespräch mit den Experten Martin Bentele, Geschäftsführer des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verbands, und Emil Sopper von der Baywa AG geklärt. Deren Antworten können Sie hier nachlesen.

Heizen mit Holz: Wie funktioniert eine Pelletheizung?

