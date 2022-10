 Heizen mit Wärmepumpe: Was Sie wissen müssen, damit sich der Einbau lohnt

Was kostet der Einbau einer Wärmepumpe – und wie wichtig ist der passende Energieberater? Worauf müssen Sie bei Ihrer Immobilie achten? Und welche Förderungen gibt es?

Die Nachfrage nach Wärmepumpen steigt im Moment stark. (Foto: dpa) Wärmepumpe

Draußen wird es kälter – und die Heizkosten steigen. Viele Menschen suchen deshalb nach einer Alternative, um ohne fossile Brennstoffe heizen zu können. Die Zahl der Wärmepumpen, die in Deutschland jährlich verbaut werden, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Und gerade in der derzeitigen Situation denken viele Immobilienbesitzer über die Anschaffung einer solchen Pumpe nach.

Um die wichtigsten Fragen rund um das Thema Wärmepumpe zu klären, haben wir für unser Videoformat Handelsblatt Live Plus diese Woche mit drei Experten gesprochen: Alexander Schuh, Leiter Verbandsmanagement des Wärmepumpenherstellers Vaillant, Natalie Eßig, Expertin der Hochschule München im Fachgebiet Bauklimatik, und Ramona Mittag, Energie-Expertin der Verbraucherzentrale NRW.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe – und welche Technologien gibt es?

