Hochwertige Immobilien Stararchitekt Hadi Teherani: „Der Entwurf ist schon da, du musst ihn nur noch erkennen“

Er hat die Kranhäuser in Köln und das Dockland Building in Hamburgs Hafen entworfen. Der bekannte Architekt über Gebäude, die Generationen überdauern.

Architekt Teherani baut Wohnungen in Nähe des EZB Gebäudes. (Foto: B&L Gruppe/ Visualisierung: XOIO) Wassersicht auf EZB und Hafenquartier

Düsseldorf Viele Bauwerke, die Deutschlands Stadtbild prägen, stammen von ihm: dem Architekten Hadi Teherani. Ob das Dockland am Hamburger Hafen, die Tanzenden Türme auf der Reeperbahn in St. Pauli oder die Kranhäuser in Köln: die Entwürfe des gebürtigen Iraners fallen auf.

Der Gestalter studierte in Braunschweig, bevor er zunächst mit den Architekten Jens Bothe und Kai Richter das Büro BRT Architekten gründete, das er seit 2012 allein führt. Neben Gebäuden entwirft Teherani auch Leuchten, Tür- und Fensterbeschläge oder Sanitärobjekte. Mit dem Handelsblatt spricht er darüber, was gute Architektur ausmacht und was für ihn Nachhaltigkeit bedeutet.

