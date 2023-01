 Immobilien 2023: Das ändert sich für Mieter und Eigentümer

Die Rahmenbedingungen für Mieter und Eigentümer ändern sich 2023 durch zahlreiche Reformen. Was Betroffene künftig beachten sollten.

Erbschaft, Steuern, Zuschüsse: Für Mieter und Immobilienbesitzer ändert sich einiges im Jahr 2023. (Foto: imago images/suedraumfoto) Erbschaft, Geld, Vorschriften

Frankfurt Das neue Jahr ist da, und es bringt einige Neuerungen für Immobiliennutzer mit sich. Ob Erbschaftsteuer, Wohngeld, Bargeldverbot bei Immobilienkäufen oder Energie-Soforthilfe – in vielen Bereichen müssen sich Betroffene ab Januar auf neue Rahmenbedingungen einstellen. So wird es für Vermieter an der einen oder anderen Stelle künftig deutlich teurer. Wer seine Immobilie vererben will, muss sich außerdem auf neue Bewertungsgrundsätze gefasst machen. Haushalte und Gewerbe dürfen sich auf eine Deckelung der Energiekostenabrechnung freuen.

Doch das ist bei Weitem nicht alles, was sich ändert. Der Gesetzgeber dreht nächstes Jahr an zahlreichen Stellschrauben. Doch bei der Fülle verlieren Betroffene schnell mal die Übersicht. Was genau wird sich also alles im Immobiliensektor neu sortieren? Was wird neu geregelt, welche Vorschriften kommen hinzu – und was ändert sich komplett? Im Folgenden ein Überblick über wichtige Änderungen, auf die sich Immobilienbesitzer und Mieter beim Wohnen und Bauen ab dem Jahresanfang 2023 einstellen müssen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen