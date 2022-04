Immobilien Adler Group sieht sich nach Sonderuntersuchung weitgehend entlastet

Die KPMG Forensic habe keine Beweise für systematisch betrügerische Transaktionen bei der Adler-Gruppe gefunden. Jedoch seien Mängel bei der Abwicklung einiger Transaktionen festgestellt worden.

Prestigeträchtige Baustellen in Großstädten wie Berlin, Köln und Düsseldorf stockten in der Vergangenheit. (Foto: Bloomberg) Projekt der Adler Group in Berlin

Berlin Der Immobilien-Investor Adler Group sieht sich vom Vorwurf systematischer betrügerischer Transaktionen entlastet. Die KPMG Forensic habe Adler den finalen Bericht über die Ergebnisse der umfassenden Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen von Viceroy Research LLC vorgelegt, teilte Adler am späten Donnerstagabend mit. KPMG Forensic habe dabei keine Beweise dafür gefunden, dass es systematisch betrügerische oder die Gesellschaft ausplündernde Transaktionen mit angeblich nahestehenden Personen gegeben habe. „Allerdings hat KPMG Forensic in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen Mängel festgestellt“, hieß es.

Der britische Leerverkäufer Fraser Perring hatte dem Konzern im vergangenen Jahr unter anderem Täuschung und finanzielle Falschdarstellung vorgeworfen. Ein Netzwerk habe von Transaktionen zulasten von Aktionären und Anleihegläubigern profitiert, bei der Bewertung von Immobilien gebe es Mängel. Die Adler Group hatte in der Folge die KPMG eingeschaltet.

