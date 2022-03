Immobilien Adler-Gruppe: Ergebnisse der Sonderuntersuchung für den 22. April angekündigt

Seit Oktober 2021 untersucht KPMG die Vorwürfe eines Shortsellers. Zuletzt verzögerte sich die Prüfung, weil Teile der Vorwürfe noch nicht entkräftet werden konnten.

Zuletzt musste Adler eine Sonderuntersuchung zur Aufklärung der Vorwürfe eines Shortsellers verlängern. (Foto: Bloomberg) Baustelle der Adler-Gruppe in Berlin

Düsseldorf Der Wohnungskonzern Adler Group will am 22. April die Ergebnisse einer Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen der Investmentfirma Viceroy vorlegen. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die Gesellschaft werde dann „umfassend berichten,“ so Adler.

Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 soll dann in der letzten Aprilwoche 2022 erfolgen.

Vor drei Wochen hatte Adler mitgeteilt, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG bis zum Abschluss der Prüfung länger benötige als geplant. Gleichzeitig informierte der Konzern seinerzeit über den vorläufigen Stand der Sonderuntersuchung: Demnach gebe es bei der Bewertung der Entwicklungsprojekte des Unternehmens Widersprüche. Zudem konnten Vorwürfe zu Deals mit angeblich nahestehenden Personen bis dahin nicht ausgeräumt werden.

