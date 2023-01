Immobilien Adler-Gruppe: „Kein belastender Befund“ – White & Case prüft 800.000 Dokumente

Der Konzern will dem nächsten Abschlussprüfer einen entlastenden Bericht vorlegen. Geschrieben hat ihn die Kanzlei, die Adler im Geschäft seit Jahren eng berät.

Viele Projekte der Adler-Group stehen still. Der Immobilienkonzern steckt in einer Dauerkrise. (Foto: Verfürden/Handelsblatt) Adler-Baustelle

Düsseldorf, Berlin Im Ringen um das Vertrauen von Investoren und Wirtschaftsprüfern soll ein Untersuchungsbericht den angeschlagenen Immobilienkonzern Adler Group entlasten. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, habe eine internationale Anwaltskanzlei 800.000 elektronische Dokumente wie E-Mails oder Kalendereinträge geprüft und keine Hinweise auf Fehlverhalten gefunden.

Die Dokumente hatte Adler im vergangenen Jahr Forensikern und Abschlussprüfern von KPMG vorenthalten. Handelsblatt-Informationen zufolge handelt es sich bei der Kanzlei, die nun die Untersuchung durchführte, um die US-Sozietät White & Case.

Die Überprüfung habe „keinen belastenden Befund“ ergeben, teilte Adler mit. Einem künftigen Abschlussprüfer will Adler den Bericht „selbstverständlich zur Verfügung“ stellen, so der Konzern, der seit Monaten vergeblich einen neuen Abschlussprüfer sucht. Direkten Einblick in die ursprünglichen Dokumente will Adler aber offenbar nicht gewähren. „Sämtliche abschlussprüfungsrelevanten Daten sind bereits in einem Datenraum zusammengestellt worden“, teilte der Konzern lediglich mit.

