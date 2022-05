Immobilien Adler-Gruppe: Massive Verluste der Tochter Consus führen zu Wertberichtigungen – Aktie schwankt

Beim Projektentwickler Consus ist die Hälfte des Eigenkapitals aufgebraucht. Nun muss die selbst angeschlagene Adler-Gruppe die Tochter finanziell stützen.

Das Berliner Hochhaus ist eines der Projekte der Adler-Tochter Consus, die schon länger stocken. (Foto: Lars-Marten Nagel / HB) Steglitzer Kreisel

Berlin, Düsseldorf Der Projektentwickler Consus Real Estate verzeichnet massive Verluste und muss Wertberichtigungen vornehmen. Der Vorstand sei am Montag darüber informiert worden, dass „überwiegend wahrscheinlich Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen vorgenommen werden müssen“, teilte die Tochtergesellschaft des Immobilienkonzerns Adler Group in der Nacht mit. Der Kurs der Adler Group gab daraufhin zur Handelseröffnung am Dienstag mit einem Minus von 9,7 Prozent auf 5,26 Euro deutlich nach, erholte sich aber im Laufe des Vormittags wieder und drehte ins Plus.

Der Vorstand informierte auch darüber, dass bei dem Projektentwickler ein Verlust eingetreten sei, der dazu führe, „dass sich das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals beläuft“. Auf Basis aktueller Berechnungen wäre das Eigenkapital der Gesellschaft zum Ende des Jahres 2021 negativ. Grund dafür seien Abschreibungen und daraus resultierende Verlustübernahmen auf Basis bestehender Ergebnisabführungsverträge.

