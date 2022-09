Immobilien Angeblicher Goldschatz aus Libyen: Behörden ermitteln gegen Ex-Chefjuristen der Publity AG wegen Betrugsverdachts

Der Fondsmanager soll in eine wilde Geschichte um Gold und Maskendeals verstrickt sein. Er bestreitet die Vorwürfe. Publity hat die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet.

Berlin Die Suche nach dem Verdächtigen führte ausgerechnet zum Generalbundesanwalt. Ende Juli standen plötzlich Polizisten vor der Leipziger Liegenschaft von Deutschlands höchstem Strafverfolger. Mancher Passant mag einen behördlichen Disput vermutet haben. Doch die Beamten verschwanden schnell in einem Gebäudeflügel, der leer stand.

Ein Schild am Briefkasten und an der Klingel vor dem Gebäude wiesen auf den Immobilienkonzern Publity AG hin. Die Razzia in der Früh galt dem ehemaligen Chefjuristen der Publity, der dort früher seinen Sitz hatte. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt gegen Wolfgang Kurth* und zwei mutmaßliche Komplizen wegen des Verdachts auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug.

Wie die Behörde dem Handelsblatt bestätigte, hat sie einen der Beschuldigten wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen. Einen Zusammenhang zwischen den Betrugsvorwürfen gegenüber Kurth und seiner Tätigkeit für die Publity sieht die Staatsanwaltschaft nicht.

