Immobilien Baugenehmigungen für Wohnungen sinken den sechsten Monat in Folge

Von Januar bis Oktober haben die Behörden den Bau von knapp 300.000 Wohnungen genehmigt. Die Ampel-Koalition wird demnach ihr Ziel in diesem Jahr kaum erreichen.

Besonders stark sank in den ersten zehn Monaten 2022 die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser, die um 15,9 Prozent auf 66.925 abnahm. (Foto: dpa) Wohnungsbau

Berlin Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist im Oktober wegen höherer Kredit- und Materialkosten den sechsten Monat in Folge gefallen. Sie sank um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 25.399, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Januar bis Oktober gaben die Behörden damit grünes Licht für den Bau von 297.453 Wohnungen, was einem Rückgang von 4,7 Prozent oder 14.564 entspricht.

"Insbesondere in Ballungsgebieten ist die Nachfrage nach Wohnraum, aber leider auch der Rückgang der Genehmigungszahlen besonders hoch", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), Tim-Oliver Müller, die Entwicklung. Kurzfristig sei wegen weiter steigender Baukosten auch keine Besserung in Sicht, im Gegenteil. "Wir rechnen mit weiter sinkenden Baugenehmigungen bei steigendem Bedarf", sagte Müller.

