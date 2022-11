Immobilien Befreiungsschlag für Adler Group: Gläubiger stützen Immobilienkonzern mit 940 Millionen Euro frischem Kapital

Der Konzern hat bereits eine Insolvenz geprüft. Nun vermeldet Adler: Die Bedrohung der Existenz sei abgewendet. Die Zahlungsfristen der Anleihen werden verlängert. Doch der Deal ist teuer erkauft.

Der Verwaltungsratschef des schwer angeschlagenen Immobilienkonzerns ist erst seit Februar 2022 im Amt und seither im Dauerkrisenmodus. (Foto: imago/Rainer Unkel) Stefan Kirsten

Düsseldorf, Berlin Der schwer angeschlagene Immobilienkonzern Adler hat sich am Freitag mit seinen Gläubigern auf ein Restrukturierungskonzept geeinigt. Dies vermeldete das im SDax notierte Unternehmen am Freitagabend. Demnach sollen die Rückzahlungsfristen milliardenschwerer Anleihen verlängert werden. Ausgewählte Gläubiger hätten sich zudem bereit erklärt, 940 Millionen Euro frischen Kapitals zur Verfügung zu stellen. Auch der Zeitraum für die Suche nach einem Wirtschaftsprüfer soll verlängert werden.

Diese Eckpunkte stellte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten in einer am Abend eilig anberaumten Telefonkonferenz vor. „Wir konnten eine existenzbedrohliche Situation der Adler-Gruppe abwenden“, sagte Kirsten. Er sei sehr erleichtert. „Die Adler-Gruppe ist in einen perfekten Sturm geraten, aber wir haben es geschafft.“

Das Verhandlungsergebnis sei angesichts der negativen Entwicklungen an den Kapital- und Immobilienmärkten sowie durch die teils selbst herbeigeführte Vertrauenskrise kein leichtes Unterfangen gewesen, sagte Kirsten. Zudem werde es für Adler sehr teuer werden. Genaue Zahlen oder Einzelheiten dazu nannte er nicht.

