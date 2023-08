Immobilien Country Garden schreibt Milliardenverlust und warnt vor Ausfall einiger Anleihen

Der chinesische Immobilienkonzern hat im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als sechs Milliarden Euro eingefahren. Nun loten ausländische Gläubiger ihre Optionen aus.

Das Unternehmen ringt derzeit mit seinen Gläubigern um eine Umschuldung. (Foto: Reuters) Baustelle des Immobilienentwicklers Country Garden in Tianjin

Düsseldorf Nach einem Milliarden-Verlust warnt der strauchelnde chinesische Immobilienkonzern Country Garden vor einem Zahlungsausfall bei einigen Anleihen. „Sollte sich die finanzielle Leistung der Gruppe in Zukunft weiter verschlechtern, könnte die Gruppe nicht in der Lage sein, die finanziellen Auflagen dieser Kredite zu erfüllen“, teilte der Konzern am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Hongkong mit. Dies könne zu einem Ausfall dieser Anleihen führen.

Auch bestehe die Gefahr, dass einige andere Bonds des Unternehmens davon betroffen sein könnten. Country Garden wolle nun Maßnahmen überlegen, um die verbleibenden Auslandsschulden, die bis Ende Juni nächsten Jahres fällig werden, zu leisten. „Das Unternehmen bedauert zutiefst die unbefriedigende Leistung“, teilte das Management mit.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen