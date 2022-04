Immobilien Crashgefahr? So verändert die Zinswende den Immobilienmarkt

Immobilienkredite werden deutlich teurer. Vor allem in vielen Ländern außerhalb der Euro-Zone verschlechtern sich die Finanzierungskonditionen. Wie brisant ist das?

Ein Haus steht in North Andover (USA) zum Verkauf. Die Zinswende der US-Notenbank Fed bekommen nun Hauskäufer in den Vereinigten Staaten zusehens bei der Finanzierung zu spüren. Foto: dpa (Foto: dpa) Immobilienverkäufe in den USA

New York, London, Zürich Die Nachfrage ist groß, das Angebot knapp. Diese Kombination treibt seit Jahren - gepaart mit günstigen Finanzierungsbedingungen - die Preise auf den weltweiten Immobilienmärkten. Doch nun geht diese Rechnung nicht mehr überall auf. Vor allem in den Vereinigten Staaten bekommen Immobilienkäufer inzwischen zu spüren, dass die Notenbanken einen Kurswechsel vollziehen und angesichts der hohen Inflation die Geldpolitik neu justieren. Auch in der Europäischen Zentralbank mehren sich die Stimmen, die eine schnellere Verschärfung der Geldpolitik fordern.

